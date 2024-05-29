APOTHIA THE CALIFORNIA ディフューザー 200ml 2点

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アメリカ正規代理店購入品定価 ￥15,950(税込)ApothiaLOSANGELES(アポーシア)から『THECALIFORNIA(ザカリフォルニア)』のリードディフューザーが入荷しました。柑橘系の香りと甘さも兼ね備えた、カリフォルニアのリラックスした雰囲気をイメージした香りに仕上がっています。ノンアルコールで作られており、使用期間はご使用されるスティックの本数にもよりますが約9〜12ヶ月間です。【商品名】APOTHIALOSANGELESアポーシアTHECALIFORNIADiffuserNormalザカリフォルニアリードディフューザー200mlAD20-CA【カラー】THECALIFORNIA(ザカリフォルニア)【素材】柑橘類/ジャスミン/スイートピー/サンダルウッド/ムスク【サイズ】本体：約直径8cm×縦13cm外箱：約横9cm×縦28cmスティック：約28cm【内容量】約200ml【仕様】フレグランスオイル入りガラス瓶リード(スティック)APOTHIAオリジナル専用箱※その他付属品はございません。【注意事項】※製品の仕様上キャップから僅かに漏れがあり、容器が濡れている場合がございます。※スティックの本数は商品個々によりバラつきがございます。※製品の製造、輸送過程でついたガラス容器の小傷・欠け、汚れ等がある場合がございます。※海外からの輸送のため箱に痛みがある場合がございます。※ノンアルコールのためアルコール性のものと比べて、香りの拡散力は弱いですが、蒸発スピードが遅く、香りが長持ちします。※香りの感じ方には個人差がございます。様々な要因(配置、換気や鼻の慣れ等)により匂いが感じられない場合でもご使用後(開封後)の返品は商品の性質上承る事が出来ません。※以上の事をご理解ご了承のもとご利用頂きますようお願い申し上げます。