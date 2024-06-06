核酸ドリンク ナチュラル DNコラーゲン 2本　専用商品

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商品詳細
核酸ドリンクナチュラルDNコラーゲン2本新品・未開封です。内容量：720mlx2生命の根源物質とも呼ばれる核酸（DNA・RNA）・核タンパク質を独自の技術で水溶化して配合した健康ドリンクです。※専用商品ですので他の方のご購入はキャンセルさせていただきます。
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