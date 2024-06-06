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核酸ドリンク ナチュラル DNコラーゲン 2本　専用商品
商品番号 X40967000256
商品名

核酸ドリンク ナチュラル DNコラーゲン 2本　専用商品
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

核酸ドリンクナチュラルDNコラーゲン2本新品・未開封です。内容量：720mlx2生命の根源物質とも呼ばれる核酸（DNA・RNA）・核タンパク質を独自の技術で水溶化して配合した健康ドリンクです。※専用商品ですので他の方のご購入はキャンセルさせていただきます。
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