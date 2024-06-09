Doterra ドテラ製品　ラベンダー、レモン、オレンジ15mlエッセンシャル

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商品詳細
使用期限 ラベンダー 2028.03 オレンジ 2028.04レモン 2028.01ラベンダー、オレンジ、レモン各15mlエッセンシャルオイルの製品となります。リラックス効果があり、やけどやケガ等、使用頻度が高いラベンダーオイル。爽やか柑橘系、人気のオレンジ＆レモン15mlエッセンシャルオイルのセット品です。
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