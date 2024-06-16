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プリフィカシャンプー、モイストトリートメント、ミル
商品番号 H33304564917
商品名

プリフィカシャンプー、モイストトリートメント、ミル
ブランド名 フィヨーレ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プリフィカシャンプー400mlモイストトリートメント400gミル150gダメージヘアをいたわりながらやさしく洗い上げるアミノ酸系シャンプー、トリートメント。髪を乾燥から守り、しっとりなめらかなテクスチャーを長時間キープするホームケア用のトップコートミルクです。シャンプー、トリートメント、洗い流さないトリートメントの3点セットです。
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