プリフィカシャンプー、モイストトリートメント、ミル

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商品詳細
プリフィカシャンプー400mlモイストトリートメント400gミル150gダメージヘアをいたわりながらやさしく洗い上げるアミノ酸系シャンプー、トリートメント。髪を乾燥から守り、しっとりなめらかなテクスチャーを長時間キープするホームケア用のトップコートミルクです。シャンプー、トリートメント、洗い流さないトリートメントの3点セットです。
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