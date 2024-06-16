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カットシザー　6インチ
商品番号 X42358057112
商品名

カットシザー　6インチ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···散髪はさみ試し切りした程度でほぼ新品です
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