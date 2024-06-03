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アポラクトフェリン12本セット
商品番号 G43806825321
商品名

アポラクトフェリン12本セット
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 27,221 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラクトフェリンの約5倍～12倍のチカラを発揮するアポラクトフェリン＋アルファです。久留米大学医学部開発技術による栄養補助食品。免疫機能の向上、ウィルス対策、腸内環境の改善、カラダの全ての機能を調整する奇跡の多機能成分です。糖質、脂質の吸収を抑制する働きによりダイエットをもサポートします。新品・未開封・パッケージフィルム未開封・保存状態良好。1個1ヶ月分90粒。メーカー小売価格1個16000円。賞味期限2026年6月12本セット
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