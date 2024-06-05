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QP:flapper アクリルスタンド ユウカ コミケ ブルアカ C102
商品番号 N63958918552
商品名

QP:flapper アクリルスタンド ユウカ コミケ ブルアカ C102
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,979 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。本商品はQP:flapperアクリルスタンド体操服ユウカコミケブルアカC102となります。新品未使用の品で、暗所にて保管しておりました。C101の品で少数だけ再販されたものとなります。1点のみの出品となります。【商品内容】・アクリルスタンド【商品の状態】新品未使用タバコや香水等の匂いもございません。ただ台風の影響で多少の擦り傷や汚れ、汚損がある場合がございます。【その他】過度に状態を気にされる方のご購入はお控えください。不明点はご質問ください。
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