トッカ　ダウンコート

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TOCCAダウンコート160cmになります。お色はダークブラウンです。余り着用せずにサイズアウトになり自宅保管しておりました。綺麗だと思いますが娘が着用したお品になりますのでご理解ご納得頂ける方よろしくお願い致します。返品等は受け付けておりませんのでご了承の程よろしくお願い致します。発送の際には圧縮させていただきます。