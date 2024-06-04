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【早い者勝ち】DeNAベイスターズ2021年スターナイトレプリカユニフォーム柴田
商品番号 F12824901442
商品名

【早い者勝ち】DeNAベイスターズ2021年スターナイトレプリカユニフォーム柴田
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DeNAベイスターズ2021年スターナイト公式レプリカユニフォーム柴田竜拓#312021年のスターナイトにて着用したモデルになります。配布されたものではなく公式レプリカユニフォームの為、背ネーム背番号は刺繍になります。美品※1度着用しています。サイズ:M#横浜DeNAベイスターズ#ベイスターズ#レプリカユニフォーム#ユニフォーム#スターナイト2021#スターナイト#柴田竜拓#柴田野球チーム···横浜DeNAベイスターズ種類···レプリカユニフォーム
http://narcologia.ru/goods/organization149262.html
http://narcologia.ru/goods/capitation224308.html
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