【早い者勝ち】DeNAベイスターズ2021年スターナイトレプリカユニフォーム柴田

DeNAベイスターズ2021年スターナイト公式レプリカユニフォーム柴田竜拓#312021年のスターナイトにて着用したモデルになります。配布されたものではなく公式レプリカユニフォームの為、背ネーム背番号は刺繍になります。美品※1度着用しています。サイズ:M#横浜DeNAベイスターズ#ベイスターズ#レプリカユニフォーム#ユニフォーム#スターナイト2021#スターナイト#柴田竜拓#柴田野球チーム···横浜DeNAベイスターズ種類···レプリカユニフォーム



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