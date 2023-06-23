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【別売りOK】PSGジャパンツアー2023 パリサンジェルマン VS インテル
商品番号 S80607044132
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【別売りOK】PSGジャパンツアー2023 パリサンジェルマン VS インテル
ブランド名 パリサンジェルマン
特別価格 税込 1,900 円
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商品詳細

■ホスピタリティシート(VIP席)の記念品新品未使用　未開封記念グッズ　限定2023年8月1日PSGパリサンジェルマンジャパンツアー2023パリサンジェルマンvsインテル戦・ストラップ（¥2,500）・缶バッジ（¥1,500）・マフラータオル（¥3,000）・ノート（¥1,500）※別売りご希望の方は（　）のお値段で対応しますのでお気軽にコメントください。#パリサンジェルマン#PSG#インテル#ジャパンツアー2023#サッカーリーグ···セリエA
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