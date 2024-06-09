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キャロウェイ　パラダイムＸドライバー　USA
商品番号 D42079583854
商品名

キャロウェイ　パラダイムＸドライバー　USA
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

USA仕様のPARADYMＸドライバーシャフト純正ALDILAフレックス　R40グラムロフト　10.5度グリップ純正ヘッドカバー未使用ヘッドの調整はできますが、調整器具は付いておりません。グリップ少し白くなっている箇所がありますので写真でご確認下さい。中古品であることをご理解いただいている方のみご購入お願い致します。種類···ドライバー
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