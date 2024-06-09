キャロウェイ　パラダイムＸドライバー　USA

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USA仕様のPARADYMＸドライバーシャフト純正ALDILAフレックス R40グラムロフト 10.5度グリップ純正ヘッドカバー未使用ヘッドの調整はできますが、調整器具は付いておりません。グリップ少し白くなっている箇所がありますので写真でご確認下さい。中古品であることをご理解いただいている方のみご購入お願い致します。種類···ドライバー