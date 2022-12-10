NPB オリックス時代伊藤光選手「現DeNA」実使用バット

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商品詳細
現DeNAベイスターズの捕手、伊藤光選手がオリックス時代に使っていた木製バットになります。かなりレアで、打ち込み後がありますが問題なく使用できます。コレクションするのも良いでしょう。是非ご検討くださいませ。
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement195999.html
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