2023 スターナイトユニホーム 3日間 横浜DeNAベイスターズ ②

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商品詳細
横浜DeNAベイスターズ『YOKOHAMASTAR☆NIGHT2023』3日間セット8/8～10日の試合入場時に配布された物です。係の方より手渡しにて配布後、すぐに綺麗にたたみビニール製の袋に収納しました。多少のシワありますが、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。野球チーム...横浜DeNAベイスターズ種類...レプリカユニフォーム
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