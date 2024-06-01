リバプールFC 2021春節特別版ユニフォーム

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商品詳細
【商品の説明】正規品・タグ付き、リバプールFC2021春節特別版ユニフォーム日本未発売のためレアです。リヴァプール公式ストアより入手。写真は開封してますが、未開封のものを送ります。ブランド：ナイキ(NIKE)サイズ：インポートS日本サイズM定価：約12,000円しました。【注意事項】●即購入可能です。●ご不明なところがございましたら、お気軽にコメントください。プレミアリーグイングランドリヴァプールマンチェスターシティレスターチェルシーマンチェスターユナイテッドアーセナルセリエAイタリアユヴェントスインテルローマミランlalegaスペインバルセロナバレンシアアトレティコマドリードレアルマドリードエスパニョールブンデスリーガドイツバイエルンドルトムントライプツィヒボルシアMGフランクフルトリーグアンフランスパリサンジェルマンPSGマルセイユリヨンレンヌサラークロップフィルミーノヘンダーソンファンダイクチアゴジョタディアス
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