ヨネックス キャリーケース ラケットバッグ 遠征バッグ バドミントン テニス

ヨネックスの遠征用キャリーケースです。購入したものの使用せず。保管方法が悪く、側面に2箇所ひび割れ、ロゴ部分に汚れがあります。中は綺麗です。小さくしての発送です。早めに手放したい為多少のお値段交渉承りますが常識の範囲内でお願い致します。種類···ラケットバッグ



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