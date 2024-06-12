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ヨネックス キャリーケース ラケットバッグ 遠征バッグ バドミントン テニス
商品番号 A10758510366
商品名

ヨネックス キャリーケース ラケットバッグ 遠征バッグ バドミントン テニス
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスの遠征用キャリーケースです。購入したものの使用せず。保管方法が悪く、側面に2箇所ひび割れ、ロゴ部分に汚れがあります。中は綺麗です。小さくしての発送です。早めに手放したい為多少のお値段交渉承りますが常識の範囲内でお願い致します。種類···ラケットバッグ
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