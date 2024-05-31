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サッカー　イングランド代表　2010 away ウェイン・ルーニー　10番
商品番号 J25654684056
商品名

サッカー　イングランド代表　2010 away ウェイン・ルーニー　10番
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

○アイテムサッカー　イングランド代表ユニフォーム2010年モデル　W杯　ワールドカップawayウェイン・ルーニー赤　レッド○購入先大手スポーツ用品店○サイズ40（日本Lサイズ相当）○状態目立った汚れや傷などもなくまだまだ長くご使用頂けると思います♪○カラー赤　レッド○素材ポリエステル90%スパンデックス10%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号
http://narcologia.ru/goods/reproduce90755.html
http://narcologia.ru/goods/providence18594.html
http://narcologia.ru/goods/providence135894.html
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