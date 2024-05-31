藤原恭大選手ホーム用レプリカユニフォーム

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野球チーム···千葉ロッテマリーンズ種類···レプリカユニフォームサイズ…S・商品の情報【後丈】68cm、【胸回り】106cm、【桁丈】41.5cm・商品の状態開封済みですが、未使用品です。素人保管していました・その他注意事項開封済みのため値下げしての出品となります。取り置きや返品、キャンセルなどは如何なる理由でもできかねます