藤原恭大選手ホーム用レプリカユニフォーム

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商品詳細
野球チーム···千葉ロッテマリーンズ種類···レプリカユニフォームサイズ…S・商品の情報【後丈】68cm、【胸回り】106cm、【桁丈】41.5cm・商品の状態開封済みですが、未使用品です。素人保管していました・その他注意事項開封済みのため値下げしての出品となります。取り置きや返品、キャンセルなどは如何なる理由でもできかねます
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit519886.html
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