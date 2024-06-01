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ZETT BLACK CANON BLACK C ANON MAX
商品番号 P94427372755
商品名

ZETT BLACK CANON BLACK C ANON MAX
ブランド名 ゼット
特別価格 税込 4,536 円
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商品詳細

競技の種類···軟式素材···カーボンバランス・特徴···ミドルバランス数年前に購入しました。汚れ、傷があるのでご理解ください。バットケース付です。値下げ対応可能です。
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