硬式用ミズノVKONG02

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商品詳細
競技の種類···硬式素材···金属バランス・特徴···ミドルバランス2TH-2043183センチ900g以上半年ほど使用しました。凹み等ない為問題なく使用できます。グリップは劣化していた為、外しました。競技の種類···硬式素材···金属バランス・特徴···ミドルバランス
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