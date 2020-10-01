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商品詳細
ゼノン石川和尚が実際に着用されていたもので、オークションで入手しました。入手後は未使用で保管しており、敢えて磨いていません。
http://narcologia.ru/goods/recuperation728421.html
http://narcologia.ru/goods/message391427.html
http://narcologia.ru/goods/plaque911807.html
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