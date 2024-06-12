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DUNROP ダンロップ テニスラケット BIOMIMETIC 200
商品番号 U22847520042
商品名

DUNROP ダンロップ テニスラケット BIOMIMETIC 200
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 1,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DUNROPダンロップテニスラケットBIOMIMETIC200バイオミメティック小キズ、スレございます。グリップ劣化ベタつきあります交換必須です。グリップサイズ#241/4あくまでも中古品ですのでご理解頂けた方のみご購入ください。送料無料匿名発送プチプチと巻き段ボールでの梱包発送です。値段交渉はしておりませんので現在価格にてご検討ください。
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