DUNROP ダンロップ テニスラケット BIOMIMETIC 200

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商品詳細
DUNROPダンロップテニスラケットBIOMIMETIC200バイオミメティック小キズ、スレございます。グリップ劣化ベタつきあります交換必須です。グリップサイズ#241/4あくまでも中古品ですのでご理解頂けた方のみご購入ください。送料無料匿名発送プチプチと巻き段ボールでの梱包発送です。値段交渉はしておりませんので現在価格にてご検討ください。
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