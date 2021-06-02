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レアル・マドリード　ユニフォームシャツ
商品番号 L16331708015
商品名

レアル・マドリード　ユニフォームシャツ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マドリードに行った時に子供に買いましたがその時は大きすぎる、、コロナであまり機会なくいつもの間にかサイズアウト。数回着用していますがまだ綺麗と思います。競技場shopで購入の正規品です。丈···半袖カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/manufacture217841.html
http://narcologia.ru/goods/diamond898758.html
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