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【現地配布】トラウタニバブルヘッド
商品番号 I18276100680
商品名

【現地配布】トラウタニバブルヘッド
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 6,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年7月1日ダイアモンドバックス戦にて、先着25,000人限定配布されたものです。大谷翔平選手とマイク・トラウト選手がセットになったボブルヘッドです。人気のシティコネクトカラーのユニフォームスタイルです。※無料配布品の為、塗装のムラや初期の傷等あることがあります。※商品確認、撮影のために一度開封しています。ご了承ください。※神経質な方は購入をお控えください。大谷翔平グッズエンゼルスグッズ大谷バブルヘッド大谷球場配布トラウタニ
http://narcologia.ru/goods/Adder469875.html
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大谷翔平とトラウトのボブルヘッド-
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【現地配布】トラウタニバブルヘッド
現地配布】トラウタニバブルヘッド | www.carmenundmelanie.at

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