元カープ　長野久義選手　ハイクオリティユニフォーム

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商品詳細
元カープの長野久義選手のハイクオリティユニフォームです。買ってそのまま保管していましたが出品しました。定価は8000円でした。野球チーム···広島東洋カープ種類···レプリカユニフォーム
http://narcologia.ru/goods/evaporation164624.html
http://narcologia.ru/goods/influenza398493.html
http://narcologia.ru/goods/browse834991.html
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