アシックス、テニスシューズ、カーペット／ハード用 23センチ(美品 ...

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商品詳細
アシックス スピードFF2インドア対応コート···カーペット、ハードカラー :ホワイトサイズ :23cm性別···レディース室内で3~4回使用のみ。 シューレース(靴ひも)、インソール(中敷)は未使用にて新品。
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