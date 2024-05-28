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商品詳細
利き手・特徴···右利き用競技の種類···硬式用途・種類···ピッチャー用松坂モデルのダイアモンドエリートグローブ投手用です。硬式では希少なモデルであり、日本での入手は困難だと思われます。ラベルも珍しい紫色となっています。コレクションとして持っていました、試合などでは使っておらず、キャッチボール程度です。まだ硬さも残っています。経年劣化に伴うシミや汚れは写真でご確認ください、傷等はないと思います。＊袋は期間中つきませんが、80000円→72000円と10%オフで販売します。10/14までです。＊期間中でも価格交渉応じますので、買取希望額をコメントください。＊ノークレーム、ノーリターンでお願いします、写真追加して欲しい方もコメントください。
http://narcologia.ru/goods/scissoring569096.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle626566.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox580339.html
10/14まで特価‼️希少ナイキ 硬式投手用グローブ 松坂モデル
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