ソフトテニスボール　　公認球　60球

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ご覧いただきありがとうございます。ソフトテニスボール赤エム、ケンコー 中古 60球です。週一の練習で半年間使っていました。汚れているもの、ツルツルしているもの少し空気が緩いものもありますが、まだまだ使っていただけると思います。中古品にご理解のある方よろしくお願いします。