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国分静雲　楓に小禽図　花鳥画　掛け軸　共箱　書画、骨董品、美術品
商品番号 L95604717580
商品名

国分静雲　楓に小禽図　花鳥画　掛け軸　共箱　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物主な画材...その他国分静雲　楓に小禽図　掛け軸です共箱多少の汚れ等あります。長さ190　幅53.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします
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