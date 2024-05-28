国分静雲　楓に小禽図　花鳥画　掛け軸　共箱　書画、骨董品、美術品

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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物主な画材...その他国分静雲 楓に小禽図 掛け軸です共箱多少の汚れ等あります。長さ190 幅53.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/passionate378813.html
http://narcologia.ru/goods/flight6728.html
http://narcologia.ru/goods/conception362657.html
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