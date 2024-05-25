ランチョンマッ巾着袋　オーダー　男の子　車　新幹線　魚

〜〜ランチョンマット\u0026巾着袋オーダー〜〜お好きな柄、お好きなサイズで製作します！ 乾きやすく、食器が安定しやすい一枚仕立て#RIRA＆KUUハンドメイド#RIRA＆KUUオーダーページ【おまとめ割引あり】2枚以上ご購入の場合は2枚目より-50円／枚◆ランチョンマット【一枚仕立て額縁縫い】20㎝×30㎝ 1枚420円25㎝×30㎝ 1枚450円30㎝×40㎝ 1枚520円35㎝×45㎝ 1枚550円40㎝×50㎝ 1枚630円40㎝×60㎝ 1枚700円◆巾着袋【一枚枚仕立て/両紐／ロック処理】20cm×15cm1枚650円25cm×20cm1枚750円30cm×25cm1枚950円35cm×30cm1枚1150円40cm×30cm1枚1250円40cm×35cm1枚1350円45cm×40cm1枚1550円BIG￼サイズ対応可能＋5cmごとに100円追加＊ネームタグ縫い付け1枚＋50円サイズ指定がある場合は受注時に※切り替えあり１枚+100円＊まち（折りまち）持ち手、ポケット応相談※紐の色は基本おまかせで【生地柄】■綿100%オックス生地①カラフル列車 ライトブルー②ハッピードライブ クリームイエロー③ハッピードライブ ブルー ④海の仲間 ベージュ⑤海の仲間 ブルー⑥-A新幹線 ページュ⑥-B新幹線 ブルー※ハンドメイドにつき、サイズに多少の誤差や、縫製の至らない点がございます。ご理解よろしくお願いいたします※基本、普通郵便です＋100円でメルカリ便指定可能☆オーダー専用ページ☆◆ランチョンマット 生地（ ）サイズ （ ）cm×（ ）cm【 】枚ネームタグ あり（縦向き 横向き） なし◆巾着生地（ ）サイズ （ ）cm×（ ）cm【 】枚紐 両紐 片紐まち あり なしネームタグ あり（縦向き 横向き） なし#ランチョンマットオーダー#巾着袋オーダー#体操袋袋オーダー#給食ナフキン30×40#給食袋25×20#ランチョンマット男の子



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