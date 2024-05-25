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ランチョンマッ巾着袋　オーダー　男の子　車　新幹線　魚
商品番号 D87994485255
商品名

ランチョンマッ巾着袋　オーダー　男の子　車　新幹線　魚
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 10,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〜〜ランチョンマット\u0026巾着袋オーダー〜〜お好きな柄、お好きなサイズで製作します！　乾きやすく、食器が安定しやすい一枚仕立て#RIRA＆KUUハンドメイド#RIRA＆KUUオーダーページ【おまとめ割引あり】2枚以上ご購入の場合は2枚目より-50円／枚◆ランチョンマット【一枚仕立て額縁縫い】20㎝×30㎝　1枚420円25㎝×30㎝　1枚450円30㎝×40㎝　1枚520円35㎝×45㎝　1枚550円40㎝×50㎝　1枚630円40㎝×60㎝　1枚700円◆巾着袋【一枚枚仕立て/両紐／ロック処理】20cm×15cm1枚650円25cm×20cm1枚750円30cm×25cm1枚950円35cm×30cm1枚1150円40cm×30cm1枚1250円40cm×35cm1枚1350円45cm×40cm1枚1550円BIG￼サイズ対応可能＋5cmごとに100円追加＊ネームタグ縫い付け1枚＋50円サイズ指定がある場合は受注時に※切り替えあり１枚+100円＊まち（折りまち）持ち手、ポケット応相談※紐の色は基本おまかせで【生地柄】■綿100%オックス生地①カラフル列車　　　　　ライトブルー②ハッピードライブ　　　クリームイエロー③ハッピードライブ　　　ブルー　④海の仲間　　　　ベージュ⑤海の仲間　　　　　　　ブルー⑥-A新幹線　　　　　　　ページュ⑥-B新幹線　　　　　　　ブルー※ハンドメイドにつき、サイズに多少の誤差や、縫製の至らない点がございます。ご理解よろしくお願いいたします※基本、普通郵便です＋100円でメルカリ便指定可能☆オーダー専用ページ☆◆ランチョンマット　生地（　　）サイズ　（　　）cm×（　　）cm【　】枚ネームタグ　あり（縦向き　横向き）　なし◆巾着生地（　　）サイズ　（　　）cm×（　　）cm【　】枚紐　　　　　　両紐　　　　片紐まち　　　　　あり　　　　なしネームタグ　あり（縦向き　横向き）　なし#ランチョンマットオーダー#巾着袋オーダー#体操袋袋オーダー#給食ナフキン30×40#給食袋25×20#ランチョンマット男の子
http://narcologia.ru/goods/composite640554.html
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