肩掛けトートバッグ【ウィリアムモリス】

ウィリアムモリス、いちご泥棒柄トートバッグになります。シルバーのマグネットホック付きです♪長財布やiPadも入りますので普段使いやお散歩などどんな時にも使いやすいと思います！500mlの水筒やペットボトルも入りますのでランチバッグにもご使用可能です！さらに内ポケットを付けさせて頂いたので、使いやすさも抜群です^_^底板内蔵していますのでしっかりと自立します。高さ/約29cm上部/約36cm下部/約26cmまち/約10cm内ポケット/16cm×22cm持ち手/48cm（肩掛け◯）多少の誤差がございます。ご了承下さいm(__)m中生地に8号帆布を使用の上厚手の接着芯が貼ってありますのでとてもしっかりしてます^_^ちょっとしたお礼やプレゼントにもいかがでしょうか？ハンドメイドですので、多少のゆがみなどがある場合がございます。布製品になりますのでシワになっている場合には軽くアイロンをかけて頂ければと思います。ご理解ある方のみお願い致します^_^※60サイズの箱に軽く折り曲げての発送になりますのでご了承下さい。（送料等800円）



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