天然木 ソファ フレームのみ ＤＩＹなど 【ナチュラル】

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※電話番号を配送業者へお伝え完了後、翌日以降に発送となります。ご購入後にお電話番号をお教えいただけますとスムーズにお届けいただけます。【サイズ】W180×D82×H76【材質】ニレまたはアッシュ材【備考】座やクッションをお客様にてご準備いただければオリジナルソファの完成！骨組だけなので特価です。【配送に関してのご注意】お受け取りの際にお客様にお手伝いいただく場合があります。ご了承ください。※梱包の関係上分解してお送りする場合有。下記お届けの場合、追加送料を頂きます。・東北・北海道・沖縄・その他離島(要相談)①掲載しているサイズ、重量などの情報にて搬入可能かどうかご確認ください。②配送会社による開梱設置の希望も別途有料で受付可能です。コメントにて見積もりを行わさせていただきます。③”発送後の”搬入不可によるキャンセルはNGとさせていただきます。④ご購入後にこちらへ住所・電話番号をお知らせいただいた後（住所は自動、TELはメッセージにて。）こちらより、お届け可能日を提案させていただきます。その後日程調整をお客様と行い、発送となります。