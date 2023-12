【美品‼️】総額149,600円♪ unico(ウニコ) 180cm幅3人掛け

※最初にプロフィールを一読頂けますよう宜しくお願い致します。注意‼️こちらの商品はオットマンを送料込みには出来ませんので別発送となります。県外のお客様はオットマン分の送料を別にご負担頂ければ県外発送も可能となります。コメント頂ければ送料をお調べ致します。★店頭販売、他サイトでも販売しておりますので必ず在庫確認をお願い致します。(あくまでも新品では御座いませんので神経質な方、完璧を求められる方はご遠慮下さいませ。)付属品は画像の物が全てとなります。細かな状態は画像よりご判断下さいませ。また、USED品ということをご理解下さいませ。ウニコの3人掛けソファになります。★北欧ヴィンテージスタイルでナチュラルな印象のウッドフレームソファ。ほどよい硬さと奥行きのある座面で、ゆったりとした座り心地です。アームレスのシンプルなデザインで、広々とお使いいただけます。クリーニングもできる便利なカバーリングタイプです。★ALBEROのオットマンと組み合わせると、よりゆったりとしたくつろぎ感を楽しめます。★3シーターソファ定価119,900円★オットマン定価29,700円総額149,600円‼️【サイズ】ソファW1800×D780×H750×SH380オットマンW650×D470×H380状態は木製フレームの多少のスレや小傷・画像にてご確認頂ける背面クッションの一部ほつれ、クッションの新品時に比べての色変わりなどは感じられるかもしれませんが、目立った大きな傷や汚れは感じられず比較的綺麗なお品物かと思います♪そのほか見落としなどがある場合が御座いますので、ご了承下さいませ。(お気になされる方は御遠慮下さいませ。)



ウッドフレームソファの中古が安い!激安で譲ります・無料であげます ...



ALBEROの値段と価格推移は?|74件の売買データからALBEROの価値が ...



ALBEROの中古が安い!激安で譲ります・無料であげます|ジモティー



アデペシュ ローソファ 一人掛け グリーン ヴィンテージ 森光 ...



unico ソファ(家具)の中古が安い!激安で譲ります・無料であげます ...



広島県 広島市のunicoの中古が安い!激安で譲ります・無料であげます ...



アルベロの中古が安い!激安で譲ります・無料であげます|ジモティー



アルベロの中古が安い!激安で譲ります・無料であげます|ジモティー



ウニコ 三人掛けソファの通販 62点 | unicoのインテリア/住まい/日用品 ...



unico 3人掛けソファ(ソファ)の中古が安い!激安で譲ります・無料で ...



UNICO (ウニコ) 3人掛けソファー SWELLA グレー オットマン付 ...



アルベロ 家具の中古が安い!激安で譲ります・無料であげます|ジモティー



UNICO (ウニコ) 3人掛けソファー SWELLA グレー オットマン付 ...



114Z ラブソファ アクタス five by five アンティークソファ 日本最大 ...



UNIT SOFA 3P(UNIT SOFA 3人掛け)幅180cm | 【公式】KIMIHOME 天然木 ...