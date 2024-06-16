《グレー》ローソファ　ソファ　2人掛け　クッション付き　シンプル　オシャレ

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2人掛け ローソファ です☆ベーシックなデザインでどんなお部屋にも合わせやすいです◎アイボリー、グレージュ、グレーの3色展開です！⚠️こちらはグレーのページです。他のカラーはコチラ→#yb0017サイズ：幅130cm×奥行71cm×高さ50cm(座面高:19cm)【組立品】【梱包サイズ】105cm×63cm×43cm【梱包重量】約22kg【商品重量】約20kg【耐荷重】約200kg※組み立て時間:2人以上で約15分※組立工具は不要。ポリエステル、ウレタンフォーム、木枠、Sバネ、ウェービングベルト樹脂ゴム#ゆっくん家具↑こちらをタップして頂くと他の出品している家具も見ることできます(ˆᴗˆ)！⚠️他サイトにも出品中ですので、ご購入前に在庫確認のためコメント下さい！⚠️注意⚠️⚪︎お取り置きは一切してません。⚪︎低価格での商品提供の為、海外工場にての生産、検品になります。国内検品基準とは多少異なる場合もございます。⚪︎土日祝は発送お休みしてます。発送目安は土日祝を除いた日数になります。⚪︎北海道・沖縄・離島には発送できません。⚪︎配送中の事故や紛失に関しましては責任取れません。ゆっくん家具 オシャレ プレゼント 韓国風ハンドメイド 撮影 デスクワーク ソファリビング リモートワーク 子供部屋 椅子 イスかっこいい シンプル かわいい 在宅ワークデスクチェア ベロア 淡い民 大人かわいいアンティーク ローソファ