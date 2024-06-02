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業務用 黒色 カウンターチェア
商品番号 U21710392671
商品名

業務用 黒色 カウンターチェア
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

随分以前から倉庫に仕舞いっぱなしなので思い切って出品致します幅35cm奥行29.5cm高さ50cm背もたれ高18cm底面直径36cm特徴...完成品,回転可　業務用自宅にて保管しておりました　中古品ということをご理解いただきご検討をよろしくお願い致します
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