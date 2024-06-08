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mont-bell アウトドアスツール⭐︎【スミノフサマーキャンペーン当選賞品】
商品番号 M82811027549
商品名

mont-bell アウトドアスツール⭐︎【スミノフサマーキャンペーン当選賞品】
ブランド名 モンベル
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※2023年夏を彩る4色のスミノフ　サマーキャンペーンの当選賞品になります。スツール自体はmont-bellの商品ですのでしっかりしております。撮影のため箱から出しましたが新品、未使用となります。写真のとおり2色1セットです。ペアで使われるのもいいと思います♪#モンベル　#mont-bell#アウトドア　#キャンプ　#スツール　#スミノフ　#SMINOFF
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