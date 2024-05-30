ソファ2P デイジーパッチワークブルー

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商品詳細
o,+:。☆.*・+。o,+:。☆.*・+。o,+:。☆.*・+。o,+:。☆他アプリ等でも出品しているため突然売り切れになる可能性もございますので、コメントにて確認後にご購入よろしくお願い致します(﹡ˆ﹀ˆ﹡)こちらの商品はお値下げ不可となります。土日祝は発送お休みです。北海道、沖縄県、離島への発送は不可となります。日時、時間指定不可他にも沢山の家具を出品中です！よければご覧下さい(^^)→#新生活応援〜R〜o,+:。☆.*・+。o,+:。☆.*・+。o,+:。☆.*・+。o,+:。☆ゆるやかなカーブをえがいた背もたれが背中を包み込むように優しくサポートしてくれます。長時間座っても疲れにくい少し硬めの座り心地です。脚を外せばロータイプのソファになります。商品詳細サイズ・容量サイズ：W1230×D670×H680mm座面高：360mm重量：19.5kg規格材質：ポリエステル95％、綿5%、木脚生産国：中国■組み立て商品
http://narcologia.ru/goods/reinforcement71299.html
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ファブリックソファー デイジー パッチワーク レッド 2人掛け【別送品 ...
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