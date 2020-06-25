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昭和レトロ　HOYA STONE WARE ティーポット
商品番号 I18548843374
商品名

昭和レトロ　HOYA STONE WARE ティーポット
ブランド名 ホーヤ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品ですのでご理解の上ご購入ください。写真の状態が全てです。送料もあるためお値下げ交渉はお断りしておりますので宜しくお願い致します。満水700ml
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