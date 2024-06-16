ニトリ　L字　カウチソファー　レッド

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商品詳細
ニトリ L字 カウチソファー レッド横.233cm奥行.171cm.高さ.94cm座高43cm愛知県、岐阜県一部エリア配送可能（距離によって金額変わります）配送先の郵便番号を教えてください。引取可能現地商品の確認可能商品は、全てスタッフによる点検、除菌清掃をしております。全商品、動作確認済みです。多少汚れ、ホコリ、擦れ傷あります。出来るだけの清掃はしましたが行き届いていない箇所もありますのでご容赦くださいませ。中古品につき、本体に使用によるキズ、スレなどあります。出来るだけの質問にはお答えいたします。神経質な方の入札はお控えください。画像にある物が全てとなります。当方は専門ではありませんので写真にてご判断くださいオプションエレベーター無し２階以上の場合、階数+1,000円追加料金がかかります。2階+1,000円3階+2,000円ベッド組み立て料金2000円 自社配送のみ有料にはなりますが、買い替えで不要になった、壊れてしまった、などの家具、家電類の引き取りが可能です。
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