【超稀少】マイケルジョーダン出演映画　SPACE JAMフィギア

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27年前にNBA観戦でアメリカロサンゼルスに行った際に購入したものです。観賞用として部屋に飾っていたため、中身はほぼ触っていません。長期自宅に置いていたため箱に破損や汚れがございます。中古品ということを理解いただいた上でご購入をお願いします。