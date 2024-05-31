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【超稀少】マイケルジョーダン出演映画　SPACE JAMフィギア
商品番号 B52340635060
商品名

【超稀少】マイケルジョーダン出演映画　SPACE JAMフィギア
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

27年前にNBA観戦でアメリカロサンゼルスに行った際に購入したものです。観賞用として部屋に飾っていたため、中身はほぼ触っていません。長期自宅に置いていたため箱に破損や汚れがございます。中古品ということを理解いただいた上でご購入をお願いします。
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