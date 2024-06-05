シーヴ／バージュソファ2人掛け

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テイスト···北欧カラー···ブルー主な張り地···布・ファブリック参考価格 129,800円（現在の公式オンライン価格）シーヴ公式オンラインにて購入し、大事に使用していました。実物の色味は、1,2枚目のお写真に近いです。5年ほど使用し多少使用感はありますが、基本的にテレビ視聴や読書時に座る程度でしたので、目立つ汚れや傷はございません。写真のように、座面や背中のクッションは動かせます。カバーを外してドライクリーニングすることも可能です。喫煙者、ペットはおりません。【サイズ】公式HPより幅178×奥行90×高さ70×座高39×肘高48cm【素材】公式HPよりファブリック：ポリエステル100%クッション材：ウレタンフォーム、フェザー、シリコンフィル、ウェービングテープフレーム：オーク無垢材(オイル仕上げ)【仕様】公式HPより表面を毛羽立たせたふんわりと柔らかな肌触りと、濃い色でも落ち着いた発色でコーディネートがしやすい生地です。フルカバーリングドライクリーニング可送料が18,500円ほどかかる予定ですので、大幅なお値下げは難しいことをご了承ください。発送までの日数は、たのめる便を使用のため、仮の日数としております。