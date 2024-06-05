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KOSTA BODA　コスタボダ　ウラ　ガラスボウル
商品番号 D99943383265
商品名

KOSTA BODA　コスタボダ　ウラ　ガラスボウル
ブランド名 コスタボダ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KOSTABODAULLABOWL　コスタボダ　ウラ　ガラスボウルコスタボダのシェル・エングマンのデザインで、厚みのあるガラスに7種類の草花が型押しされたウラシリーズ。スウェーデンの言い伝えでは夏至祭の夜にこの7種類の草花で花束を作り枕の下に忍ばせて眠ると夢の中で未来の花婿に会えると言われてます。素敵でかわいいボウルです。自宅保管品です。KOSTABODAのシールを貼ったまま、傷や汚れもなく美品です。●φ165xH106mm●材質クリスタルガラス製●生産国スウェーデン●専用箱・・・多少黄ばみあり●ミニパンフレット・・・デザイナーKjellEngman中古品にご理解あるかた、よろしくお願いいたします。素材...ガラス
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