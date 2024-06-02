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ドル紙幣の形をしたスツール　新品
商品番号 R28854802298
商品名

ドル紙幣の形をしたスツール　新品
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドル紙幣の形をしたスツールです。ネットで2万で購入しました。撮影で一度使用して不用になりました。椅子としてもインテリアとしても使えます。撮影の小道具などでも大活躍。NIGO【サイズ】約40×29×30cm【重量】約4kg【材質】樹脂
http://narcologia.ru/goods/shuttle220925.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate121048.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi316147.html

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☆新品未使用☆セントマイケル☆マネースツール☆23SS☆

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