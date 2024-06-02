ドル紙幣の形をしたスツール　新品

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商品詳細
ドル紙幣の形をしたスツールです。ネットで2万で購入しました。撮影で一度使用して不用になりました。椅子としてもインテリアとしても使えます。撮影の小道具などでも大活躍。NIGO【サイズ】約40×29×30cm【重量】約4kg【材質】樹脂
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☆新品未使用☆セントマイケル☆マネースツール☆23SS☆