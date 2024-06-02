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【新品未使用】HIRO YAMAGATA ポスター11枚セット
商品番号 P34508717169
商品名

【新品未使用】HIRO YAMAGATA ポスター11枚セット
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本人/人気アーティスト···ヒロ・ヤマガタ縦30cm×横24cm3枚縦24cm×横30cm8枚両親が20年ほど前に購入したものです。良い額縁に出会えず、飾ることがなかったそうです。裏面に擦れたような汚れが着いているものがありましたが、表は全て綺麗でした。また、角が少し丸くなっていました。一度も飾っていませんが、入れていた封筒は色褪せ等劣化していましたので、新しい封筒に入れて送ります。自宅保管です。ご了承ください。
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