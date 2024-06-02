VIictor WM-PH711 ワイヤレスマイクロホン バッテリー付き ...

■短時間での動作確認済みです。■外観は中古品で多少の塗装ハゲ、キズ、汚れ等があります。■(市販の単三乾電池２本でも使用出来ます。)★注意事項*短時間の動作確認、出荷前の点検は行いましたが、動作を保証するものではありません。*商品は清掃の上発送致しますが、中古品で多少のハゲ、キズ・汚れ等があります。中古品とのご理解のうえご入札下さい。※神経質な方のご入札はお控え下さいますようお願い致します。



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