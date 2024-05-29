HUTSCHENREUTHER フッチェンロイター　カップ　4点

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ご覧頂きありがとうございます！商品の傷や汚れなどアップするようにしておりますが、見落としあるかもしれません。気になる点ございましたらお気軽にコメント下さいませ☆自宅保管品、素人による出品ですのであらかじめご了承願います。☆簡易清掃のみとなりますので、細部に取りきれない埃や商品以外のもの、汚れなどがある場合もございます。☆画像に関しまして、なるべく忠実に撮影していますが、照明の関係やお使いの機種によって色の見え方が多少実物と異なる場合がございます。※ソーサーはございません。江戸、明治、大正、伊万里、古伊万里、御深井、砥部、瀬戸、李朝、唐津、綾部、信楽、萩、備前、雪舟、鍋島、布志名、中井窯薩摩、ガレ、リサラーソン、根来、漆、銅、銀、金、白磁、青磁、青白磁、染付け、象嵌、錦手、色絵、赤絵、陽刻、輪花、唐草、切子硝子、アンティーク、ヴィンテージ、レトロ、古道具、プレート、豆皿、手塩皿、民藝、骨董、スリップウェア、ガラス、吹きガラス、ペロペロ、ビードロ、瓶、アート、小物入れ、置物、作家、陶芸家、西洋、北欧、ウランガラス、魯山人、白洲正子、金重陶陽、青山二郎、ストーンウェア、ノリタケ、ロイヤルコペンハーゲン、ウェジウッド、ファイヤーキング、パイレックス、DANSK、コレール、ミルクガラス