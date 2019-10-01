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テンピュール マットレス トッパー 3.5 セミダブル
商品番号 U78124103475
商品名

テンピュール マットレス トッパー 3.5 セミダブル
ブランド名 テンピュール
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンピュールマットレスセミダブル約120×L195×H3.5カバーは取り外し可能ホームクリーニング済み。シミや汚れもなく全体的にきれいな状態です。離島への発送はできません。
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