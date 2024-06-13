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お洒落なお皿4点セット/陶芸
商品番号 L70359268940
商品名

お洒落なお皿4点セット/陶芸
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート、ランチプレート/仕切り皿カラー···ホワイト皿/プレート形状···角陶芸作品です^_^釉薬やガラスでアンニュイに仕上げました！#陶芸#お洒落プレート#釉薬#ガラス細工
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