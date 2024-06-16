リチャードジノリ　ベッキオホワイト プレート　17センチ　2枚



リチャード・ジノリ ベッキオホワイト プレート 17cm 02-0035 [並行輸入品]



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リチャードジノリ ベッキオホワイトプレート 17cm2枚国内販売価格1枚 ¥3740円(商品状態)未使用自宅保管品今回撮影の為に、開封しました。未使用品なので、傷や劣化などは無く、綺麗な状態かと思いますが、完璧な物をお求めの方はご購入をお控えください。＊専用のお箱はありません。しっかりと梱包し、補償のあるメルカリ便にて、大切にお送りさせていただきます。＊返品や返金には応じかねますのでご理解ご納得の上、ご購入をお願いいたします。洋食器、和食器、ディナープレート、アミューズ皿、コンポート、デザート皿、磁器、陶器、ガラス、漆器、有田焼、伊万里焼、波佐見焼、九谷焼、京焼、瀬戸焼、美濃焼、萩焼、備前焼、萬古焼、益子焼、笠間焼、たち吉、大倉陶園、ノリタケ、ニッコー、深川製磁、香蘭社、箔一、ナルミ、フランフラン、Francfranc、メゾンドゥファミーユ、アトリエジュンコ、ブランドジュリエ、テーブル、テーブルウェア、スガハラ エルメス リチャードジノリ ロイヤルコペンハーゲンウェッジウッド 古伊万里 赤絵 骨董おもてなし テーブルコーディネート ホームパーティーお皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)、皿/プレートカラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···陶磁器(セラミック)皿/プレート形状···丸