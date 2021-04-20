デンマーク　ヴィンテージハイバックレザーオットマン

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商品詳細
デンマーク ヴィンテージハイバックレザーオットマンです。ANTIKAとモダンで15年程前に3万5000円で購入。フレームにスレやキズなど使用感はあります。クッション、ヘタリとシミがあり表面破れもあり。W61cmH34.5cm（38㎝両端）D41㎝#アーコール#ERCOL#アンティーク#ビンテージ#北欧#デンマーク#ANTIKAとモダン#オットマン#ハイバックオットマンテイスト···アンティーク・クラシック、北欧
http://narcologia.ru/goods/protein90034.html
http://narcologia.ru/goods/enquire539689.html
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