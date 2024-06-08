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山崎　ロックグラス　2点セット　残5個　ウイスキー　白州
商品番号 J68490431163
商品名

山崎　ロックグラス　2点セット　残5個　ウイスキー　白州
ブランド名 サントリー
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[新品未使用品]サントリーの山崎蒸留所工場非売品のロックグラスです口径約8.5cm高さ約9cm新品・未使用品ですが出品前に洗って拭き取りをしております自宅の食器棚に長期保管していました箱はありません長期保管品につき、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております
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山崎 ウイスキー ロックグラス 2個セット | フリマアプリ ラクマ

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非売品 サントリー 山崎 白州 ロックグラスセット　SUNTORY 石塚硝子

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未使用品！サントリー ウイスキー 白州 ロックグラス

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