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- 山崎 ロックグラス 2点セット 残5個 ウイスキー 白州
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商品詳細
[新品未使用品]サントリーの山崎蒸留所工場非売品のロックグラスです口径約8.5cm高さ約9cm新品・未使用品ですが出品前に洗って拭き取りをしております自宅の食器棚に長期保管していました箱はありません長期保管品につき、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております
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